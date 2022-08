Il Giornale - Il Milan insiste per Diallo in prestito con diritto di riscatto dal PSG

© foto di Enrico Ferrazzi

Dopo l'addio di Alessio Romagnoli, che è andato a parametro zero alla Lazio, il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo difensore centrale da inserire nella rosa di Stefano Pioli: come riporta l'edizione odierna de Il Giornale, il club di via Aldo Rossi insiste per avere Abdou Diallo in prestito con diritto di riscatto dal PSG.