La trattativa col Real Madrid per Brahim Díaz è ok: prestito con diritto di riscatto a 25 milioni. Per Tonali mancano gli ultimi dettagli e l'annuncio ufficiale. Ma la dirigenza rossonera si sta muovendo a fari spenti su Berardi. Pioli stravede per l'attaccante del Sassuolo. Se ne riparlerà, scrive Il Giorno.