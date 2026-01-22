Il Lecce annuncia Cheddira del Sassuolo. E ora si può liberare Camarda

"L’US Sassuolo Calcio - si legge sul sito ufficiale del club neroverde - comunica di aver risolto consensualmente, con la SSC Napoli, il prestito del calciatore Walid Cheddira. Il Sassuolo ringrazia Walid per l’impegno e la professionalità dimostrati con i nostri colori, augurandogli le migliori fortune umane e professionali". Contestualmente, l'attaccante marocchino è stato annunciato dal Lecce. Si apre, dunque, il momento per la decisione del futuro di Camarda.

LE ULTIME SU CAMARDA

Il Corriere della Sera in edicola oggi spiega qual è la situazione intorno a Francesco Camarda, attaccante che in estate il Milan ha ceduto al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei rossoneri e che nei giorni scorsi si è infortunato alla spalla: i pugliesi sono convinti che basti una terapia conservativa e difendono il loro diritto di riscatto, ma il giocatore riflette su una possibile operazione e un ritorno anticipato al Diavolo.

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, prima della gara di domenica contro il Milan, aveva parlato così di Camarda a DAZN: "Su Camarda non ci sono particolari novità per quanto ci riguarda. Ha avuto questo problema, è stato curato dai nostri medici, è stato visitato da uno specialista. C’è unanimità che con 20 giorni di riposo può rientrare, ovviamente dovrà fare terapie conservative. Ci potrà dare una mano sino alla fine del campionato. Per noi non è cambiato nulla, non ci sono novità particolari per quanto ci riguarda”.