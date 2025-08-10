Il Milan accelera per De Winter. Fabrizio Romano: "Il Genoa chiede 25 milioni bonus compresi"

Stando a quanto riporta Fabrizio Romano su X il Milan ha avuto contatti sia con il Genoa e sia con il giocatore per l'affare De Winter. Il Grifone chiede 25 milioni bonus compresi, il Milan pensa ad un'offerta da 20 milioni di euro più bonus: il giocatore è favorevole al trasferimento.

Matteo Moretto, sempre su X, aggiunge che il club rossonero conta di accelerare in tempi brevi e superare la concorrenza. Nelle ultime ore è stato sondato nuovamente Pietro Comuzzo della Fiorentina ma in questo momento i costi dell’operazione sono superiori rispetto a De Winter.