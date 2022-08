Il Milan domina con qualità anche il test più probante della pre-stagione. Aspettando De Ketelaere...

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua a vincere e a convincere il Milan nelle amichevoli della sua pre-stagione. I rossoneri hanno battuto con tanta autorevolezza il Marsiglia per 2-0 al "Velodrome", sfoderando una prestazione di alto livello sotto tutti i punti di vista contro una squadra certamente ben attrezzata qualitativamente e quantitavemente.

Dominio rossonero

Nonostante gli uomini di Tudor fossero più avanti nella preparazione e fossero spinti dai 60.000 tifosi caldissimi e nonostante Pioli abbia optato per una formazione composta per metà dai titolari (Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo, Tonali, Bennacer, Giroud) e metà da alternative (Rebic, Brahim Diaz, Messias), il Milan ha saputo gestire al meglio la situazione, dominando il primo tempo con una manovra corale molto efficace e con le solite folate offensive micidiali. Buonissime notizie sono giunte da Junior Messias, autore di un goal bellissimo e dell’assist per Giroud, dalla difesa, sempre granitica, e dall’ingresso ancora una volta di qualità di Yacine Adli.

In attesa di De Ketelaere

A tutto questo si aggiungerà ben presto la classe è il talento di Charles De Ketelaere, acquistato dal Club Bruges per 32 milioni di euro più bonus più percentuale sulla futura rivendita e in attesa, nelle prossime ore, di sbarcare a Milano per visite mediche e ufficialità. Il Milan lo attende e Pioli lo attende per innalzare ancora di più il livello (assieme ad almeno altri due acquisti) di una squadra già molto forte.