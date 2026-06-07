Il Milan e un altro club italiano interessati al classe 2005 Can Uzun

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Secondo quanto emerge dalla Germania, il centrocampista offensivo classe 2005 dell'Eintracht Francoforte Can Uzun è nel mirino di Milan e Napoli

Il calciomercato inizierà tra meno di un mese, come ogni anno il 1° di luglio, ma il Milan non ha ancora una squadra dirigenziale e un allenatore che possano imbastire il lavoro per costruire la squadra rossonera della prossima stagione. Ci sarà da capire quali saranno i giocatori da confermare, gli esuberi e chi invece ha intenzione di abbandonare la nave, come per esempio Rafael Leao che lo ha già annunciato a più riprese. Intanto dall'estero emrgono alcuni nomi che potrebbero essere valutati quando il club avrà un organigramma.

MILAN E NAPOLI SU CAN UZUN

Dalla Germania, in particolare dal quotidiano Bild, oggi viene riportata la notizia secondo cui il Milan e il Napoli sarebbero interessati al talento offensivo classe 2005 Can Uzun, dell'Eintracht Francoforte. Non sono ancora pervenute al club tedesco offerte ufficiali ma ci sono parecchi interessamenti: Milan e Napoli dall'Italia, ma anche diversi club di Premier League e anche il Galatasaray che vorrebbe portarlo a giocare nel paese che rappresenterà al Mondiale, la Turchia. Secondo l'indiscrezione, Can Uzun ha una valutazione di 40 e 45 milioni.