Calciomercato Ceccarini: "Goretzka era ad un passo dal Milan, ora può diventare un'occasione per la Juventus"

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Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, racconta com'è cambiata la situazione attorno a Goretzka: da possibile colpo Milan ad occasione Juve

L'aver mancato la prossima Champions League, con il conseguente licenziamento di Allegri e tutta l'area sportiva, ha cambiato diverse situazioni in casa Milan, soprattutto sul mercato. Nelle scorse settimane i rossoneri avevano tenuto vivi i contatti con Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco disponibile a parametro zero: tutto sembrava indicare che il tedesco alla fine avrebbe sposato il progetto Milan. Non sarà così, come racconta anche Niccolò Ceccarini nel suo editoriale odierno per TuttoMercatoWeb.

FUTURO GORETZKA, LE NEWS DI CECCARINI

"Intanto per il centrocampo dei bianconeri è tornato d'attualità il nome di Goretzka. Il tedesco era praticamente ad un passo dal Milan, poi l'esonero di Allegri ha cambiato totalmente gli scenari e adesso potrebbe diventare una grande occasione a parametro zero proprio per la Juventus, che per ora però preferisce rimanere alla finestra".