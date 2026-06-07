Dalla Francia: diverse squadre su Jephthé Malanda del Lille. Sul classe 2008 anche il Milan
Jephthé Malanda, uno dei talenti più promettenti del settore giovanile del Lille, sta attirando l'attenzione di numerosi club europei. Stando a quanto riferisce FootMercato il club francese ha già presentato al centrocampista offensivo diciottenne una proposta per il suo primo contratto da professionista, anche se dovrà lavorare molto per convincere il giovane a proseguire il proprio percorso in maglia biancorossa ed evitare di perdere un talento importante.
La situazione di Malanda viene seguita con grande attenzione da diversi club europei, pronti a inserirsi nella trattativa. Tra le società interessate, scrive Footmercato, ci sono il Milan, il Como e l'Anderlecht, oltre ad alcune delle principali squadre della Ligue 1. Una decisione sul suo futuro dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.
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