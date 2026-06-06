Milan e Lazio accomunate dalla protesta, il CorSport: "Cardinale e Ibra sotto processo"

vedi letture

Cardinale e Ibrahimovic sono i principali bersagli della contestazione dei tifosi del Milan in questi giorni: lo svedese non è più un idolo

C'è un punto in comune, in questi giorni, tra Milan e Lazio. Sia il club rossonero che quello biancoceleste, per ragioni diverse e in modi diversi, vivono una profonda contestazione da parte dei loro tifosi. Nella capitale già da tempo lo stadio Olimpico è rimasto vuoto per protestare contro Lotito; a San Siro la protesta si alimentate nuovamente sul finire della stagione e non ha escluso praticamente nessuno. Dopo aver attaccato l'ex ad Giorgio Furlani, i bersagli principali rimangono Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.

MILAN, CARDINALE E IBRAHIMOVIC SOTTO PROCESSO

Questa mattina il Corriere dello Sport accomuna le situazioni di Milan e Lazio, per poi analizzarle singolarmente. Il titolo in comune recita così: "Lazio e Milan, la protesta è totale". Nell'occhiello si legge: "Due tifoserie in questo momento accomunate dallo stesso sentimento: un evidente malumore che investe i padroni delle rispettive società". Poi si scende nel particolare a Casa Milan: "L'onda rossonera: Cardinale e Ibrahimovic sotto processo". Il racconto delle ultime ore: "Apparsi in città molti volantini ma il dissenso è in tutta Italia. Ibrahimovic non è più un idolo: rabbia per i suoi post social".