Uno tra Gimenez e Nkunku può restare: deciderà il nuovo tecnico

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Incertezza totale anche sul futuro della rosa rossonera: uno tra Gimenez e Nkunku può rimanere al Milan. Deciderà il nuovo allenatore

L'incertezza regna sovrana a Casa Milan, su tutti i livelli. Al momento il club non ha un amministratore delegato, dei direttori tecnici o sportivi, non ha nemmeno l'allenatore. La speranza è che in questa settimana che arriva Gerry Cardinale possa finalmente mettere un punto a diverse questioni aperte relative alle figure apicali del club. Poi però ci sarà da programmare tutta la stagione e il Milan è già in ritardo: il calciomercato avrà un ruolo cruciale, con diversi giocatori sul piede di partenza e altri che dovranno guadagnarsi la fiducia.

MILAN, UNO TRA GIMENEZ E NKUNKU PUÒ RIMANERE

Tra i vari punti interrogativi della rosa in vista dell'estate e in generale della prossima stagione, ci sono anche i due attaccanti Santiago Gimenez e Christopher Nkunku. Il messicano è arrivato a gennaio 2025 e dopo un inizio discreto è letteralmente scomparso dai radar: quest'anno per lui zero gol in campionato e una sola rete in Coppa Italia, in un'annata parzialmente condizionata da un infortunio. Il francese, invece, è partito male ma poi nella seconda parte di stagione è stato forse il migliore là davanti, pur non rubando eccessivamente l'occhio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina uno tra Gimenez e Nkunku può rimanere al Milan: molto dipenderà anche dal nuovo tecnico e da cosa deciderà di fare.