Moretto: "Ad oggi non c'è nulla tra la Juventus e Maignan"

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Maignan alla Juve? Per Matteo Moretto non è così. L'interesse dei bianconeri nei mesi scorsi era reale, ma dopo il rinnovo col Milan è una pista decaduta

In mattinata la Gazzetta dello Sport ha parlato di un possibile interessamento della Juventus per Mike Maignan; i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo portiere e il francese, così come altri compagni, sta riflettendo seriamente sul suo futuro al Milan dopo gli ultimi avvenimenti. Matteo Moretto, nel consueto video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, però non è dello stesso avviso: Maignan-Juve non è una pista da seguire.

MAIGNAN-JUVE, MORETTO SMENTISCE

“Il rumor Maignan-Juve non era solo un rumor prima che Maignan rinnovasse. Credo che il portiere abbia sbloccato il suo rinnovo col Milan intorno a gennaio-febbraio di quest’anno. Mi ricordo che a novembre-dicembre la Juventus aveva contattato Maignan e si era fatta avanti per il giocatore, offrendo verbalmente anche un contrato importante a livello di cifre. Poi la situazione rinnovo col Milan si è sbloccata e il futuro di Maignan si è tinto di rossonero. Ad oggi, nonostante i rumor, credo che non ci sia nulla tra Juventus e Maignan. La Juventus non contempla la possibilità di arrivare a Maignan e di aprire una trattativa con il Milan, anche perché se il giocatore avesse voluto andare alla Juventus questo matrimonio si sarebbe dovuto fare a zero, eventualmente. La Juventus ha altri obiettivi”.