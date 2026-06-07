Fabrizio Romano: "C’è un po’ di sorpresa nel vedere un Leao così diretto sul suo futuro senza che sia ancora arrivata un’offerta ufficiale"

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Le parole di Leao non lasciano spazio ad interpretazioni: vuole lasciare il Milan. Fabrizio Romano fa il punto: il giocatore non ha offerte

Rafa Leao è stato incredibilmente diretto e sorprendente con le dichiarazioni degli ultimi giorni: il portoghese ha detto, senza peli sulla lingua, che vuole lasciare il Milan e che le difficoltà dell'ultima stagione derivano dalla pubalgia e dal sistema di gioco di Allegri. Parole che hanno sorpreso un po' tutti, come ha raccontato Fabrizio Romano nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube.

FUTURO LEAO, LE PAROLE DI FABRIZIO ROMANO

“Leao torna a ribadire che vuole andare via, vuole un’esperienza diversa, vuole un altro campionato. Parla di modulo, di infortuni, di tattica. Leao ha messo le cose in chiaro dal suo punto di vista, poi il Milan, Allegri e chi ha vissuto la stagione ha tutt’altro punto di vista. Volevi dirvi che a livello di reazione, oltre al fatto che Leao fa riferimento alla Premier League e alla Liga come sue priorità, anche chi è vicino a Leao, visto che nel Milan si vive un momento di attesa per capire chi sarà l’allenatore, chi il direttore sportivo per formare il nuovo Milan, cosa che succederà nei prossimi giorni. In attesa di una reazione dal nuovo Milan, c’è anche un po’ di sorpresa da parte di chi si è occupato di gestire la questione Leao.

Queste dichiarazioni del giocatore in Portogallo, per due volte nel giro di una settimana, hanno lasciato un po’ sorpresi come timing e come insistenza per un giocatore che ad oggi non ha ancora ricevuto offerte ufficiali da questi famosi grandi campionati, la Premier League o la Liga. C’è un po’ di sorpresa nel vedere un Leao così diretto senza un’offerta ufficiale ancora arrivata al Milan o a Leao stesso, a parte la Turchia. Rafa Leao ha scelto di andare all in, ha scelto di essere pubblico nelle sue dichiarazioni. Vedremo cosa accadrà da qui alle prossime settimane, il Mondiale potrà essere determinante per capire se qualcuno verrà convinto un po’ di più se fare un’offerta o meno, aspettando il nuovo Milan perché poi è il Milan ad essere proprietario del cartellino di Rafa Leao e a decidere cosa accadrà, come, quando e a che prezzi”.