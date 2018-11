Il Milan guarda in casa Chelsea per la difesa: i rossoneri preferirebbero Christensen a Cahill

Per rinforzare la difesa a gennaio, il Milan guarda in casa Chelsea dove ci sono due giocatori che piacciono ai rossoneri: si tratta di Cahill, 33 anni a dicembre, e il 22enne danese Christensen. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi preferirebbe la seconda opzione, ma bisognerà vedere se gli inglesi saranno d'accordo e daranno l'ok all'operazione.