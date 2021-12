Il Milan osserva Bremer, ma è una pista complicata a gennaio

Gleison Bremer, 24enne difensore di proprietà del Torino, occupa una delle prime posizioni sul taccuino di mercato del Milan, ma non sarà facile strapparlo al Torino. Come riporta il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie del club rossonero dopo l’infortunio di Kjaer, il centrale brasiliano piace molto agli uomini di mercato di via Aldo Rossi, ma difficilmente il Toro si priverà di lui a gennaio.