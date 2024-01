Il Milan sogna Lenglet: gli ostacoli di un'operazione da fare in tre

Un eventuale approdo di Clement Lenglet al Milan si deve fare in tre. I rossoneri, appunto, il Barcellona proprietario del cartellino e l'Aston Villa che è il club in cui il francese milita attualmente. Oggi la Gazzetta dello Sport illustra quelli che sono gli ostacoli che si presentano davanti al Milan per concludere l'operazione Lenglet.

In primo luogo, l'Aston Villa e il Barcellona dovrebbero interrompere l'accordo di prestito attuale: non semplice dal momento che nelle ultime settimane Lenglet ha guadagnato posizioni nelle gerarchie di Unai Emery nel club di Birmingham. Il secondo ostacolo sarebbe quello di convincere il Barcellona. A fronte di un nuovo prestito i blaugrana spingerebbero per l'obbligo di riscatto e vorrebbero appaltare il pagamento dello stipendio ai rossoneri, quasi in toto. Lenglet percepisce 5 milioni a stagione e l'Aston Villa ne paga il 70%.