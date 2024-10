Il Milan sulle tracce di Skov Olsen: numeri e costo del cartellino

vedi letture

Questa mattina la Gazzetta dello Sport indica il nome di Andreas Skov Olsen, 24enne esterno offensivo danese con un passato al Bologna e oggi calciatore del Club Bruges, come uno dei papabili obiettivi del mercato invernale rossonero, specialmente se da via Aldo Rossi dovessero decidere di tagliare i ponti con uno tra Samuel Chukwueze, Luka Jovic o Noah Okafor che sono chiamati a innalzare il livello delle loro prestazioni se vogliono davvero rimanere in rossonero.

Con la maglia del Bologna, Skov Olsen ha collezionato 70 presenze e 3 gol: sarebbe perciò un innesto comodo perché conosce bene già il nostro campionato. L'anno scorso tra campionato, coppa e Conference League ha segnato la bellezza di 26 gol complessivi. In questo inizio stagione invece ha giocato 12 partite (2 in Champions) e ha già messo a referto 4 reti, tutte in campionato. Skov Olsen e il suo club belga saranno avversari del Milan proprio nel prossimo turno di Champions League.