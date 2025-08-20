Il Napoli è pronto a presentare un'offerta ufficiale per Hojlund. Milan alla finestra, ma il preferito dei rossoneri è Vlahovic

Nuovo aggiornamento di mercato sul futuro di Rasmus Hojund da parte di Orazio Accomando che su X riferisce che il Napoli ha avuto nuovi contatti con il Manchester United e potrebbe presto presentare un'offerta ufficiale. Sul giocatore danese c'è anche il Milan che però in cima alla sua lista degli obiettvi per l'attacco ha Dusan Vlahovic. Ecco il post:

"Hojlund, nuovi contatti tra Napoli e ManchesterUnited per capire le condizioni dell’operazione. Napoli potrebbe presentare un’offerta ufficiale nelle prossime ore, con Manna che ha avuto nuovi contatti con l’entourage. Milan segue con attenzione, ma danese dietro Vlahovic nelle gerarchie".