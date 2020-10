"Bakayoko e un difensore per chiudere il mercato": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo in merito alle mosse del Milan in questi ultimi giorni di mercato. Raggiunti i gironi di Europa League, i rossoneri vogliono cercare di rinforzare la rosa di Pioli con un colpo in difesa e uno a centrocampo (Bakayoko).