Il retroscena del papà: lunedì Furlani, Tare e Ibrahimovic si sono incontrati e hanno deciso il futuro di Gimenez

Il papà di Santiago Gimenez, Christian, ex calciatore e attuale allenatore, è stato intervistato da ClaroSports, media sportivo messicano, sul momento del figlio, reso confusionario dalle sue prestazioni in campo e dalle insistenti voci sul suo addio al Milan poi non realizzatosi.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“All’inizio abbiamo sentito dire molte cose. Poi abbiamo sentito, venerdì, quando Santiago ha giocato da titolare, le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan e abbiamo iniziato a capire cosa stesse realmente succedendo. Non sapevamo cosa stesse succedendo: era titolare, ma volevano venderlo. La verità è che era tutto molto confuso. È molto raro che un direttore sportivo faccia quelle dichiarazioni. L'agente di Santi è sempre stata in contatto il club. Il club ha avuto la possibilità di fare quello scambio, ma Santi non è mai stato consultato sulla situazione. Ci sono stati rumors, ma la realtà è che Gimenez è un giocatore del Milan, ha un contratto, e lunedì mattina tutte le parti si sono incontrate: il presidente (probabilmente si riferisce all'amministratore delegato Giorgio Furlani, ndr), il direttore sportivo e i consiglieri come Ibrahimovic, che ha avuto un ruolo importante, hanno deciso che Santi sarebbe rimasto. Hanno insistito per quello scambio, ma non è mai stato confermato”.