Tuttosport: "Milan, ecco Fullkrug con deroga per Cagliari"
Niclas Füllkrug nella tarda serata di ieri, è sbarcato a Milano e in mattinata sosterrà tutto l’iter delle visite mediche con il Milan per poi aggregarsi alla rosa di Massimiliano Allegri. Ne parla ampiamente l'edizione odierna di Tuttosport: "Milan, ecco Fullkrug con deroga per Cagliari".
La novità della giornata arriva infatti dalla Figc, che su richiesta della Lega Calcio Serie A, ha emesso il comunicato numero 134/A dove stabilisce che: «in deroga parziale alle previsioni contenute nell’art. 39, comma 3, delle NOIF, e nei Comunicati Ufficiali nn. 263/A e 269/A del 30 aprile 2025, di autorizzare, limitatamente alla sola gara Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, valevole per la 18a giornata di Campionato Serie A Enilive: l’utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A, ove previsto, e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara».
Questo significa che Füllkrug potrà essere convocato da Massimiliano Allegri per la trasferta di Cagliari. In attesa di Füllkrug, Allegri può sorridere: ieri Rafael Leao si è allenato in gruppo e può essere a disposizione per la partita con il Verona di domenica
