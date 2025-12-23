Kostic, Arizala e gli slot per gli extracomunitari: il Milan riflette

Il Milan ha definito nelle scorse ore l'arrivo di Niclas Fullkrug che potrà scendere in campo già il 2 gennaio sul campo del Cagliari grazie ad una deroga della FIGC. Ma in via Aldo Rossi non guardano solo al futuro immediato, ma sono al lavoro anche per due colpi in prospettiva: i rossoneri sono infatti da tempo sulle tracce di Andrj Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado, e di Juan David Arizala, esterno sinistro classe 2005 dell'Independiente Medellin.

DOPPIO COLPO - Se per il giovanissimo laterale la chiusura sembra essere vicina, per il centravanti montenegrino, che è seguito dalla stessa agenzia di Dusan Vlahovic e che ha già collezionato due presenze con la nazionale maggiore allenata da Mirko Vucinic, c'è ancora da trovare la quadra con il Partizan che chiede almeno 5 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiellino. Il Milan sembra essere disposto ad arrivare a questa cifra, ma, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, c'è una controindicazione: Kostic è extracomunitario, esattamente come un altro giovane inseguito in queste settimane, il colombiano Arizala.

LA SITUAZIONE - Il Diavolo ha due posti liberi e potrebbe quindi tesserarli entrambi senza problemi, però non vorrebbe giocarseli entrambi già nei primi giorni del mercato invernale in quanto vorrebbe dire precludersi altre eventuali opportunità che potrebbero emergere più avanti durante il mese di gennaio. Sono quindi giorni di riflessione in via Aldo Rossi dove stanno cercando anche un difensore da aggiungere alla rosa di Max Allegri.

