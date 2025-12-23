Pedullà: "Il Milan non perde di vista Vlahovic. E i rapporti con il suo agente..."

Sul proprio sito, Alfredo Pedullà ha dato questo aggiornamento sul mercato del Milan ed in particolare sull'interesse del Diavolo per Dusan Vlahovic, attaccante in scadenza di contratto con la Juventus al termine di questa stagione: "Lo scorso settembre, qualche giorno dopo la fine della sessione estiva di calciomercato, avevamo raccontato che la storia tra Dusan Vlahovic e il Milan, sfumata negli giorni di agosto per la decisione del club rossonero di aspettare malgrado il pressing di Allegri, avrebbe consumato altri capitoli in vista della prossima estate. “La partita è ancora aperta”, questa la nostra sintesi di settembre.

Qualche giorno fa abbiamo aggiunto che il Milan sarebbe andato su un attaccante senza spendere troppo (Fullkrug) in modo da programmare per l’estate il grande colpo. E avevamo citato proprio Vlahovic. Non è un caso che in queste ore il Milan sia chiudendo un colpo interessante per la prospettiva, il riferimento è a Andrej Kostic, attaccante di talento del 2007, assistito proprio da Ristic (lo stesso agente di Vlahovic). Dusan deve guarire da un infortunio serio e poi pensare al sul futuro, ma non ci sono dubbi sul fatto che il Milan sia una soluzione da seguire in vista della prossima estate".