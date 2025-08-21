Il Sassuolo insiste per Adli, il centrocampista non apre

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale", il Sassuolo insiste per Yacine Adli, centrocampista del Milan: l'ex Bordeaux è un giocatore che piace da tempo ai neroverdi. 

Al momento il francese, fuori dal progetto tecnico di Allegri e che si sta allenando con Milan Futuro, non apre alla destinazione.