Il Sole 24 Ore - Milan, via libera dell'UEFA per l'operazione Piatek

Il Sole 24 Ore rivela che il Milan avrebbe ricevuto il via libera da parte dell’UEFA e della commissione di controllo di Nyon per il trasferimento di Piatek a determinate cifre ed esborsi immediati. La dirigenza milanista si è rivolta proprio alla Camera giudicante per un parere ‘tecnico’ sull’eventuale affare in entrata, che porterebbe il club ad un esborso inatteso: è arrivato l'atteso sì.