Il Torino vuole Jovic: il Milan spera di inserire una prelazione per Ricci

Il Torino è in emergenza attaccanti. Il campionato granata, che era iniziato sotto i migliori auspici e con grandi risultati, ha subito una brusca frenata il giorno in cui il capitano e leader offensivo Duvan Zapata si è rotto il ginocchio, a San Siro contro l'Inter. Dietro al colombiano ci sarebbe Sanabria che oggi ha i gradi da titolare ma anche su Che Adams che, complice qualche fastidio fisico, non è riuscito a trovare continuità. Per rinforzare il reparto, però, il Toro sarebbe pronto a scendere sul mercato e a farlo con il Milan.

Secondo quanto riporta La Stampa quest'oggi, infatti, il DS Vagnati sarebbe intenzionato ad acquistare Luka Jovic dai rossoneri. L'attaccane serbo non ha praticamente mai giocato in questa stagione e sembra chiaramente fuori dai piani di Fonseca, nonostante ci siano stati anche dei problemi legati alla pubalgia. La trattativa potrebbe prendere forma man mano che si avvicina gennaio e il Milan vorrebbe approfittarne per inserire un diritto di prelazione su Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 che ha tante pretendenti pronte a portarlo via dal Piemonte.