Il West Ham cerca un sostituto per Scamacca. Può essere Origi?

Il West Ham di David Moyes, come riporta oggi Tuttosport è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire numericamente nella rosa Gianluca Scamacca, venduto all'Atalanta in questa sessione di mercato. Uno dei profili su cui si era soffermato il radar degli Hammers nelle scorse settimane, anche se non con una vera e propria offerta, è Divock Origi. Il belga è un esubero dei rossoneri e vorrebbe tornare in Premier, tanto che ha declinato ricche offerte arrivate dall'Arabia. Nelle ultime settimane di mercato, dunque, potrebbe stabilirsi un contatto tra Milan e West Ham per il numero 27 rossonero.