Julian Alvarez, il presidente del River: "Va al City, ma resta qui in prestito fino a luglio"

Il presidente del River Plate, Jorge Brito, ha confermato a ESPN il trasferimento di Julian Alvarez al Manchester City ma anche la sua permanenza in prestito nel club di Buenos Aires: "È fatta, ma rimarrà con noi in prestito fino al 7 luglio. Era chiaro, vedendo il suo rendimento in campo, che un top club avrebbe pagato la sua clausola di risoluzione. Per fortuna però Julian resterà con noi ancora qualche mese, per il River sarà come un nuovo acquisto", le sue dichiarazioni sull'accordo coi Citizens e il suo ritorno immediato ai Millonarios con la formula del prestito.