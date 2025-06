Juventus, la rivoluzione può toccare anche i portieri. Su Perin c'è pure il Milan di Allegri

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul calciomercato della Juventus, coinvolgendo nel discorso anche la squadra portieri in bianconero. Anche là dietro non ci sono grandi certezze, né per il titolare dell'ultima stagione né per il suo vice. Partendo dal secondo, Mattia Perin tra i due portieri della Vecchia Signora appare come quello più in bilico.

E alle voci di mercato già emerse nelle scorse ore, si aggiunge anche quella segnalata dal quotidiano torinese secondo cui il Milan ci starebbe pensando su segnalazione del suo nuovo (e vecchio, osservando dalla prospettiva di Perin) allenatore Allegri. E nemmeno Michele Di Gregorio può considerarsi del tutto al sicuro: ha attirato l'interesse di qualche squadra dalla Premier League, la Juventus rimane in attesa continuando a sognare Gianluigi Donnarumma, una pista però assolutamente complessa.

Attorno alla figura di Perin non c'è solamente il Milan. Sulle tracce dell'estremo difensore della Juventus, nei giorni scorsi, sono state segnalate per esempio anche il Bologna e il Como, tra le squadre interessate a un acquisto.