Juventus, Tudor: "Vlahovic? Non so cosa succederà, quello che succede lo accetto"

Igor Tudor presenta Juventus-Parma, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 20:45.

Come è migliorata la Juve? Ti stupiresti di più per la permanenza di Vlahovic o il non arrivo di Kolo Muani?

"Non so cosa succederà, io rispondo che non lo so. Quello che succede lo accetto, ho fiducia nella dirigenza che troverà la soluzione migliore per il club. Spero e credo che la squadra sia migliorata in tutto. Io giudico la squadra col mio staff in maniera sincera dove si può migliorare e dove no. Ma i giudizi cambiano di settimana in settimana: la squadra è un organismo vivo che non rimane mai uguale per dieci mesi. Non c'è mai una percentuale, si oscilla sempre. Bisogna stare sempre attenti e vedere se una cosa ti piace meno ci devi subito lavorare, senza trascurare quello che funziona".

Ha perso le speranze su Kolo Muani?

"Io sono contento della squadra. Poi il mercato è ancora aperto e ho fiducia nel club. La società conosce i miei pensieri. Un mercato complicato, però io penso a lavorare e ad allenare i giocatori. Sono molto contento della squadra che ho, un gruppo di giocatori e ragazzi per bene, poi vediamo cosa succede".