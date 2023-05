Kamada, non c'è solo il Milan: il giappone piace anche al Borussia Dortmund

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan ha messo nel mirino Daichi Kamada, 26enne centrocampista che in estate lascerà l'Entracht Francoforte a zero (ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non rinnoverà). Il giapponese, come riferisce stamattina il Corriere della Sera, ha già aperto al trasferimento ai rossoneri, ma il Diavolo non è l'unico club sulle tracce: il giocatore ha infatti anche altre proposte, in particolare dal Borussia Dortmund.