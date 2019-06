Kean: "Nessuna squadra può aiutarmi a migliorare come la Juventus"

Moise Kean è stato cercato dal Milan lo scorso gennaio, ma il futuro dell'attaccante bianconero sembra essere a Torino ancora a lungo. Ecco le parole della giovane punta ai microfoni di soccerbible.com: "Sono sicuro che al momento non ci sono altre squadre che possono aiutarmi a migliorare come può farlo la Juventus. Sono nato qui e ho quasi sempre indossato la maglia bianconera. Ovviamente non so cosa riserva il futuro, ma quello che è sicuro è che darò sempre il massimo".