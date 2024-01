Kjaer sogna di chiudere la carriera al Milan, ma il rinnovo (ad ora) è improbabile. Quale sarà il futuro del danese?

Qualche mese fa, intervistato da alcune media danesi, Simon Kjaer, che ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024, ha parlato così del suo futuro: "Restare oltre il 2024 in rossonero? Sì, lo spero. Ci sono due parti, un allenatore e molte cose che entrano in gioco. Ma sicuramente farò la mia parte. È qui che voglio finire, è il club in cui ho sempre sognato di finire. Quindi spero anch'io di finire qui, ma non a breve".

Da capire però quali saranno le intenzioni del club di via Aldo Rossi che a fine stagione farà le sue valutazioni, tenendo conto soprattutto la condizione fisica del centrale danese che in questa prima parte di annata ha dovuto saltare diverse partite per alcuni problemi muscolari (10 gare saltate). Se Kjaer dimostrerà da qui a giugno di poter assicurare un certo numero di partite allora potrebbe avere qualche chance di rinnovo (al momento molto poche), altrimenti la sua avventura milanista si concluderà al termine di questo campionato.