Kolo Muani-Milan, Di Marzio: "Sul giocatore resta l'interesse anche della Juve"

vedi letture

Il Milan si trova ancora in Arabia per pensare alla finale di Supercoppa Italiana in programma domani sera contro l'Inter. Arrivano però notizie sul fronte calciomercato, ed in particolare è l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio a riportare questa novità.

Si potrebbe infatti creare un duello di mercato con la Juventus per l'attaccante del PSG Kolo Muani. Il centravanti francese, seguito anche dal Milan resta sulla lista anche della Juventus, che spera di farsi trovare pronta se le condizioni dovessero diventare corrette. L’ingaggio del classe 1998 è attualmente alto. Fino a questo punto, Kolo Muani è sceso appena 10 volte in campo in Ligue 1, segnando due gol e servendo un assist. Quattro le presenze in Champions League. Kolo Muani non ha preso parte alla vittoria del PSG in Supercoppa contro il Monaco, giocata oggi, 5 gennaio.