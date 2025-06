Krstovic lascerà il Lecce in estate. Lo guardano le big di Serie A, Milan compreso

vedi letture

Nikola Krstović, attaccante del Lecce, ha lasciato intendere che il momento di lasciare il club salentino sembra essere giunto. In un'intervista dal ritiro della nazionale montenegrina, riportata da diverse fonti il 3 giugno 2025, Krstović ha dichiarato: “Sto pensando alle prossime partite con la nazionale, poi parlerò con le persone a me più vicine e deciderò cosa è meglio per me. Al momento sono più vicino a lasciare il club” si legge su CgSport.me. Queste parole indicano che l'attaccante sta valutando il suo futuro e che, al momento, è più propenso a lasciare il Lecce che a rimanere. Le ultime indiscrezione vorrebbero il centravanti nel mirino di Roma, Lazio, Milan e Inter, tutte a caccia di un numero 9 affidabile per allungare le scelte a disposizione dei rispettivi tecnici.

LE ULTIME SUL PORTIERE DEL MILAN

Nel corso della diretta sul canale YouTube "Fabrizio Romano in Italiano", Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno raccontato le ultime sul forte interessamento del Chelsea per Mike Maignan.

Ha esordito così Romano: "Il Chelsea sta preparando l'offerta per Maignan, vediamo nei prossimi giorni. Il portiere non ha chiuso la porta la Chelsea. Maresca lo vuole e puo approfittare della situazione contrattuale, visto che è in scadenza nel 2026".

Moretto ha poi aggunto che il Milan, capita la situazione, ha iniziato a sondare un po' di portieri. Uno dei nomi, ma sicuramente non l'unico, è quello di Vanja Milinkovic-Savic del Torino, che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.