L'addio di Pavlovic sarà compensato con l'arrivo al Milan di un altro centrale

La storia che Kyle Walker arriverà al Milan per fare il difensore centrale è falsa. O meglio, considerata la sua estrema duttilità, in caso di difficoltà l'inglese potrà essere utilizzato anche in quel ruolo, ma l'idea del Diavolo, e di Conceiçao, è quella di farlo giocare nel suo ruolo naturale, ovvero quello di terzino destro al posto di Emerson Royal, anche lui in uscita.

A fronte di questo, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'addio di Strahinja Pavlovic potrebbe essere compensato dall'arrivo al Milan di un altro difensore centrale, magari in prestito. Al momento ancora nessun nome sarebbe uscito fuori, anche perché la trattativa con il Fenerbahce per il serbo è tutt'altro che chiusa, ma chissà che non ci possa essere qualche ritorno di fiamma, proprio come starebbe succedendo con Santiago Gimenez per l'attacco.