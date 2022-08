L'alternativa a Onana rimane Aster Vranckx: il Wolfsburg l'ha messo in vendita

MilanNews.it

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, l'obiettivo numero uno per il centrocampo rossonero rimane Jean Onana del Bordeaux. Ciononostante se non dovesse andare in porto la trattativa con il club francese, il piano b sarebbe Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 del Wolfsburg. La pista rimane viva anche perché i tedeschi avrebbero messo sul mercato il calciatore.