L'Arsenal fa concorrenza al Milan: forte interesse per Lang del Club Bruges

Il Milan sta incontrando sempre più concorrenti nella corsa a Noa Lang, promettente attaccante 22enne di proprietà del Club Bruges. I rossoneri lo seguono da tempo e lo hanno messo nella lista degli obiettivi per il futuro, ma come detto l’ottimo rendimento degli ultimi mesi ha richiamato anche moltre altre società. Secondo il portale Voetbal24 una delle più accreditate è l’Arsenal, che per il suo cartellino potrebbe mettere sul piatto una proposta da 30 milioni di euro. Probabilmente pochi per convincere il club belga, che di milioni ne chiede 40.