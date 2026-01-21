L'Aston Villa pensa a Loftus-Cheek. L'inglese sta trattando il rinnovo con il Milan

vedi letture

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul Milan:

CARDINALE A MILANO: "Cardinale è a Milano, ha già incontrato Allegri e la squadra e vedrà tutti i dirigenti. E' un segnale di vicinanza alla società e al progetto. Vi confermiamo ancora una volta che Cardinale, attraverso Comvest, porterà a termine il rifinanziamento del debito nei confronti di Elliott. Tutto confermato su questo fronte. La presenza a Milano di Cardinale è senza dubbio un segnale importante".

ASTON VILLA SU LOFTUS-CHEEK: "E' vero che l'Aston Villa sta pensando di fare un'offerta al Milan per Ruben Loftus-Cheek dopo l'infortunio di Kamara. Gli inglesi stanno cercando di capire l'entità dell'infortunio e dovessero essere costretti a tornare sul mercato nella loro lista ci sarebbe anche il centrocampista inglese che ha un contratto in scadenza con il Diavolo nel 2027. Vi posso aggiungere che il Milan è in trattativa con gli agenti di Loftus-Cheek per il rinnovo di contratto. Vedremo se arriverà effettivamente una proposta dell'Aston Villa e come proseguiranno i dialoghi tra l'inglese e il Milan per il rinnovo".