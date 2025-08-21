L’Atalanta corteggia Musah per il quale il Milan pretende 30 milioni
Dopo essere stato seguito per settimane da Napoli e Nottingham Forest, nelle ultime ore è spuntata una nuova pretendente per Yunus Musah: si tratta dell'Atalanta che sta corteggiando il centrocampista del Milan che però pretende 30 milioni di euro per il suo cartellino. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera.
Massimiliano Allegri è rimasto piacevolmente colpito da Musah durante il pre-campionato e per questo vorrebbe tenerlo in rosa, anche perchè si tratta di un giocatore in grado di fare più ruoli. Davanti però ad un'offerta importante, come potrebbe essere una proposta da 30 milioni di euro, a quel punto sarebbe difficile dire di no.
