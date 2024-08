L'Atalanta fa sul serio per Samardzic: intensificati i contatti per il serbo

Trattenere Teun Koopmeiners è controproducente, motivo per il quale l'Atalanta starebbe lavorando con la Juventus per trovare una quadra sul trasferimento del campione olandese in questo calciomercato. Nel frattempo, per evitare di rimanere con un pugno di mosche in mano, la Dea si sarebbe iniziata a muovere di conseguenza valutando diversi profili con i quali andare a rimpiazziare Koopmeiners.

A fronte di questo nel corso di questi giorni sarebbero stati fatti diversi nomi, su tutti quello di O'Riley del Celtic, ma stando alle ultime notizie l'attenzione dell'Atalanta si sarebbe posata in modo particolare su Lazar Samardzic dell'Udinese, giocatore per il quale starebbe lavorando anche il Milan in questo calciomercato.

Secondo Matteo Moretto, però, di questo passo il serbo potrebbe vestire nerazzurro a partire dalla prossima stagione, anche perché in queste ore l'Atalanta avrebbe intensificato i contatti con Samardzic nella speranza di poter trovare il prima possibile un accordo.