L'Equipe - Milan in contatto col PSG per Kurzawa. Su di lui anche club inglesi

Layvin Kurzawa potrebbe essere un obiettivo per la fascia del Milan nel prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce l'Equipe, sul 27enne terzino mancino ci sarebbe l'interesse dei rossoneri e di alcuni club della Premier League. Il contratto di Kurzawa scade il prossimo giugno e per evitare di perderlo a parametro zero, il PSG vorrebbe cederlo alla riapertura delle liste per una cifra che si aggira tra i 6 e i 7 milioni di euro. Il tutto però è vincolato anche all'uscita di Ricardo Rodriguez dal Milan, altrimenti sarebbe complicato imbastire una trattativa.