L'Equipe - Su Veretout torna in vantaggio il Milan: contatti tra rossoneri e calciatore

L'Equipe fa il punto sul futuro di Jordan Veretout. Il calciatore della Fiorentina accostato al Napoli nelle ultime ore sembra lontano dal trasferirsi all'ombra del Vesuvio dal momento che la società partenopea avrebbe puntato su di lui soltanto dopo la cessione di Allan, al momento in fase di stallo. Nonostante l'interesse dell'Arsenal, il Milan sarebbe tornato in vantaggio su Veretout, con Paolo Maldini che si sarebbe mosso in prima persona. Il ventiseienne non sarebbe rimasto indifferente alle lusinghe della squadra milanista. Ora, il Milan deve trattare con la Fiorentina, che chiede una cifra intorno ai 35 milioni di euro.