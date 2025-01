L'investimento per l'attaccante anticipato a gennaio (forse), quello per il centrocampista no

Il Milan sembrerebbe esserci deciso ad anticipare a gennaio l'investimento per l'attaccante. Abraham e Morata non sembrerebbero bastare più, o meglio, il loro rendimento poco continuo non convincerebbe Sergio Conceiçao, che dunque si è rivolto alla propria dirigenza chiedendo un rinforzo proprio per quella zona di campo.

Il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Santiago Gimenez, messicano classe 2001 del Feyenoord per il quale il Milan ha pronto un nuovo assalto in questi giorni. L'all-in sull'attaccante esclude, a meno di clamorose sorprese, quello sul centrocampista, investimento che a questo punto potrebbero dire essere stato rinviato all'estate.

Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che il grande obiettivo di Ibrahimovic e Furlani è Samuele Ricci, coetaneo di Gimenez ed attualmente in forza al Torino. Calciatore italaino, utile per le liste, "garantirebbe all'allenatore rossonero quell'uomo d'ordine a centrocampo in grado di giocare da posizionamento e da smistare i palloni senza eccessi in fase di possesso".

La richiesta del Torino per Ricci è di 25 milioni di euro, ma occhio alla forte concorrenza, soprattutto dell'Inter.