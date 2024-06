L'ultima idea del Milan per l'attacco è un 9 che ha sorpreso tutti col suo club quest'anno

C'è un nuovo nome per l'attacco del Milan che questa estate farà un grosso investimento per prendere un grande centravanti: si tratta di Artem Dovbyk, giocatore classe 1997 del Girona e dell'Ucraina che ha segnato 24 gol nell'ultima Liga spagnola. La punta ucraina ha un contratto lungo (fino al 2028) e il suo prezzo è lievitato dopo l'ottima stagione che ha giocato e per questo non sarà facile strapparlo al club spagnolo.

Per l'attacco milanista sono sempre validi anche altri nomi, anche se sono tutte piste che, per motivi diversi, sono piuttosto complicate: Gimenez del Feyenoord, per esempio, piace molto, ma il prezzo del suo cartellino è alto. Il Milan non ha tolto gli occhi nemmeno da Zirkzee, però la richiesta di 10-15 milioni di euro di commissioni da parte dei suoi agenti hanno reso tutto più difficile. Per quanto riguarda Guirassy, invece, il nodo è lo stipendio, oltre al fatto che su di lui c'è il forte interesse del Borussia Dortmund.

STAGIONE CLAMOROSA

Artem Dovbyk ha fatto una stagione clamorosa. Tra le rivelazioni del Girona e dell'intera Liga, l'attaccante ucraino ha realizzato ben 24 reti e 10 assist in 39 presenze con la maglia biancorossa. Numeri da urlo che lo rendono uno dei bomber con più gol segnati nella stagione d'esordio in un top campionato europeo.

Questi i tre bomber in questione, tra passato e presente:

Marek Mintál - 24 gol (FC Nürnberg)

Bundesliga 04/05

Theofanis Gekas - 20 gol (Bochum)

Bundesliga 06/07

Artem Dovbyk- 24 gol (Girona)

LaLiga 23/24

Arrivato al Girona dal Dnipro la scorsa estate per poco più di 7 milioni di euro, oggi l'attaccante classe '97 ha triplicato il suo valore di mercato e vanta estimatori in tutti i grandi campionati europei. L'impressione è quella che sarà un lungo mercato per lui e per il club catalano.