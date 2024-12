La Juve libererà Danilo: il difensore è sempre più vicino al Napoli

La situazione legata a Danilo, difensore e capitano della Juventus, si sta evolvendo molto in fretta man mano che ci si avvicina all'apertura della finestra del mercato invernale. In particolare oggi è filtrata la notizia secondo cui il centrale brasiliano, fuori dai disegni e dagli schemi dell'allenatore Thiago Motta, sarebbe in procinto di lasciare il club bianconero: Giuntoli gli avrebbe già comunicato la notizia e il calciatore vuole essere liberato a parametro zero.

In questo scenario Danilo è stato accostato a diversi club nelle ultime ore, comprso il Milan: a spuntarla però dovrebbe essere il Napoli. Come riportato dall'account X di Gianluca Di Marzio, infatti, sarebbe molto vicino l'accordo tra club partenopeo e giocatore. Di fatto manca solo che venga firmata la risoluzione di contratto con la Juventus.