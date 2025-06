La rivoluzione c'è, altroché: ed è già iniziata a centrocampo. Dopo Modric, ecco Ricci

Il Milan 2025/26 sta iniziando a prendere forma e a dispetto delle parole della dirigenza, quello che stiamo vedendo è una vera e propria rivoluzione.

Non ci sono ancora comunicati ufficiali, ma possiamo già dire che sono due i giocatori già presi: dopo Luka Modric, che aspetta solo la fine del Mondiale per Club per poi vestirsi di rossonero, anche Samuele Ricci sposerà la causa del Diavolo. Il Torino aveva fretta di chiudere entro il 30 giugno e così è stato: 23 milioni di base fissa più 2 di bonus.

Non è finita per Ardon Jashari e Granit Xhaka. I due hanno già espresso la volontà di trasferirsi al Milan ma devono fare i conti con il muro eretto dai due club. Il Brugge spara altissimo per quello che al suo primo anno in Belgio è stato eletto miglior giocatore del campionato e miglior giovane del campionato; il Leverkusen dopo aver salutato Xabi Alonso, Wirtz e Frimpong non vuole smobilitare e resiste.

Ci sarà poi da cedere in mediana: Reijnders è stato il sacrificio doloroso, seguiranno altri che dovranno fare spazio e permettere di fare cassa: Musah in questo momento è il giocatore con più mercato, specialmente in Inghilterra. Si dovrà trovare una soluzione invece per Adli e Bennacer mentre Pobega, in qualità di giocatore cresciuto nel Milan, potrebbe restare per un discorso di liste.