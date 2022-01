Laudisa: "Milan, umore positivo per il rinnovo di Leao e per Renato Sanches"

Intervenuto sull'account Instagram di Carlo Pellegatti, Carlo Laudisa de “La Gazzetta dello Sport” ha parlato delle trattative per il rinnovo di Leao e dell'interesse dei rossoneri per Renato Sanches: "Ci sono lavori in corso sia per Theo che per Bennacer, tutti e due in scadenza nel 2024, come Rafael Leao. Qui c’è una storia parallela. Il procuratore di Leao è lo stesso di Renato Sanches, Jorge Mendes. I colloqui con lui vanno avanti da qualche settimana. Abbiamo notizie positive, perché dopo la proposta del club rossonero c’è stata una controproposta del manager portoghese: ancora non c’è un’intesa però ci sono segnali di feeling che fanno ben pensare. Allo stesso modo c’è un patto per Renato Sanches. Il portoghese è in scadenza col Lille nel 2023, pensare a delle vicende già decise è prematuro, però vi posso confermare che l’umore è sorridente sia per Leao che per Renato Sanches. Gli può toccare l’eredità di Kessie, non è un nome da poco”.