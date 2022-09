Lewandowski elogia Kiwior: "Ho pensato 'Chi è questo?'. Poi in partita...". Il Milan ha un'opzione con lo Spezia

MilanNews.it

Jakub Kiwior, difensore centrale classe 2000 in forza allo Spezia, è da mesi nel mirino del Milan; il Club rossonero lo ha opzionato ed è possibile che nelle prossime sessioni di mercato renda effettive le voci di mercato su un possibile trasferimento del polacco in rossonero. Intanto, Kiwior ha ricevuto un grandissimo apprezzamento dal suo illustre connazionale Lewandowski: "Il ragazzo ha parecchio potenziale, l’ho notato nel riscaldamento prima del match contro l’Olanda e ho pensato: 'Chi è questo?'. Poi in partita mi sono reso conto che è stato straordinario”.