Longari: "Dopo l'infortunio di Lukaku, al Napoli è stato proposto Hojlund"

In merito alle ultime vicende di mercato, il giornalista Giuseppe Longari è intervenuto così sul proprio profilo "X" Parlando anche di Milan e di Hojlund, obiettivo di mercato dei rossoneri in quesa sessione estiva. Infatti, dopo l'infortunio di Lukaku col Napoli, gli azzurri avrebbero preso in considerazione l'idea di puntare su Hojlund: questo quanto scritto da Longari sul proprio account:

"Il Napoli dopo l’infortunio di Lukaku ha avviato un giro di consultazioni per cercare un attaccante. Ai partenopei è stato proposto anche Hojlund del Manchester United. Per l’ex atalantino è in corso già una trattativa con il Milan".