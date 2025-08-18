Longari: "Dopo l'infortunio di Lukaku, al Napoli è stato proposto Hojlund"
MilanNews.it
In merito alle ultime vicende di mercato, il giornalista Giuseppe Longari è intervenuto così sul proprio profilo "X" Parlando anche di Milan e di Hojlund, obiettivo di mercato dei rossoneri in quesa sessione estiva. Infatti, dopo l'infortunio di Lukaku col Napoli, gli azzurri avrebbero preso in considerazione l'idea di puntare su Hojlund: questo quanto scritto da Longari sul proprio account:
"Il Napoli dopo l’infortunio di Lukaku ha avviato un giro di consultazioni per cercare un attaccante. Ai partenopei è stato proposto anche Hojlund del Manchester United. Per l’ex atalantino è in corso già una trattativa con il Milan".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Okafor verso il Leeds, ecco quanto incasserebbe il Milan: i rossoneri registrerebbero una forte plusvalenza
Okafor vuole il Leeds. Il Milan sta aspettando di conoscere la gravità dell'infortunio di Leao prima di prendere una decisione definitiva
Le più lette
1 Il retroscena su Modric: a fine partita, mentre tutti erano in spogliatoio, si è avvicinato a Okafor per dargli consigli
3 Ramazzotti racconta: "leri le telecamere dello Utd hanno Inquadrato Hojlund mentre entrava a Old Trafford con la maglietta, sicuramente non soddisfatto della scelta"
4 LIVE MN - Ricci: "Non erano scontati 70mila tifosi oggi. Leao spero stia bene, Modric e Jashari top"
Primo Piano
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com