Longoria, CFO Marsiglia: "Parole Maldini irrispettose. Rinnovo Thauvin? È difficile"

Intervistato da Telefoot, il Chief Football Officer del Marsiglia Pablo Longoria ha commentato così le parole di Paolo Maldini, che si era detto interessato a Florian Thauvin, giocatore del Marsiglia col contratto in scadenza: "Stiamo lavorando per il rinnovo, abbiamo parlato con il suo agente ma è difficile. Le parole di Maldini poi hanno complicato la situazione. Non le abbiamo trovate molto rispettose. Non voglio fare polemica con Maldini e con il Milan, che sta facendo un buon lavoro, ma non ho trovato le sue parole rispettose visto che Thauvin ha un contratto con noi“.